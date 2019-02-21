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МО РФ: военные 59-й и 61-й бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ дезертируют

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Игорь Конашенков рассказал о больших потерях личного состава ВСУ на Николаевском направлении.

В российском министерстве по обороне сообщили о том, что военнослужащие 59-й и 61-й бригад, а также 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины дезертируют с поля боя. В частности, силы противника отказались выполнять приказ киевского режима о наступлении, решив оставить огневые позиции из-за массовых потерь личного состава по николаевскому направлению. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, дезертирство, игорь конашенков, минобороны, морпехи, николаевская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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