Игорь Конашенков рассказал о больших потерях личного состава ВСУ на Николаевском направлении.

В российском министерстве по обороне сообщили о том, что военнослужащие 59-й и 61-й бригад, а также 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины дезертируют с поля боя. В частности, силы противника отказались выполнять приказ киевского режима о наступлении, решив оставить огневые позиции из-за массовых потерь личного состава по николаевскому направлению. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России