Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 60 националистов в Черкасской области

В результате удара были поражены две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации батальона бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово. В результате удара были поражены две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России