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18 июля, 14:46
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 60 националистов в Черкасской области

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В результате удара были поражены две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации батальона бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово. В результате удара были поражены две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, националисты, черкасская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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