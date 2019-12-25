В квартире пенсионерки на Васильевском острове повредилась отделка после протечек с чердака
Сегодня, 11:49
В пользу женщины хотят взыскать 50 тыс. рублей компенсации.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению 79-летней женщины с 21-й линии В. О. Из-за плохого содержания общедомового имущества в ее квартире несколько раз происходили протечки с чердака, что повлекло повреждения отделки в жилых комнатах, рассказали в надзорном ведомстве. 

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с управляющей компании компенсации материального и морального вреда в общем размере 50 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прокуратура восстановила права семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью. Трехлетний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме льготного лекарства.

Фото: Piter.TV 

