В ГД предлагают увеличить до 10 тыс. рублей лимит на подарки учителям

Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев призвали изменить лимит, действующий в России с 2008 года.

Группа депутатов внесет на рассмотрение в Государственную думу законопроект об увеличении лимита на стоимость подарков для учителей, врачей и социальных работников с трех до десяти тысяч рублей. Соответствующий текст документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Известно, что одни из авторов постановления является председатель профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также там указан заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев. Правки ими предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим. слова депутата Дмитрия Гусева для "ТАСС"

Напомним, что сейчас в стране не допускается дарение подарков учителям, врачам и соцработникам стоимостью свыше трех тысяч рублей. В пояснительной записке парламентарии из нижней палаты указали, что такой порог был установлен еще в 2008 году и не менялся с того момента.

В ГД предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание.

Фото: Piter.tv