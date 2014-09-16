The Washington Post сообщил о вероятной проблеме, которая кроется в салатах сети ресторанов Taco Bell.

Американские следователи связали источник вспышки паразитарного заболевания, вызывающего у граждан "взрывную" диарею, с одним из мировых лидеров по производству салатов. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из газеты The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники. В издании писали о том, что федеральные и региональные санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших на территории США вспышек циклоспороза. В СМИ сообщили о том, что компания Taylor Farms позиционирует себя в качестве одного из ведущих мировых производителей салатов и здоровой свежей пищи. Производственные мощности находятся в США, Канаде, Мексике и Западной Европе.

Очень высокий процент заболевших ели в Taco Bell, и когда следователи спрашивали, какие блюда из меню у них были общими, часто упоминался салат-латук… Выяснилось, что поставщиком салата была компания Taylor Farms. источник иностранного СМИ

Циклоспороз обычно угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания у пациентов чаще всего происходят весной и летом. Возбудитель инфекции распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей в себе паразита. Вспышка циклоспороза в 2026 году в основном сосредоточена в американском штате Мичиган. Известно, что по состоянию на четверг, 16 июля, там экспертами было зарегистрировано более 4,3 тысячи случаев заболевания и по меньшей мере сотню пациентов пришлось госпитализировать.

KFC, Pizza Hut и Taco Bell временно останавливают свое развитие в России.

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