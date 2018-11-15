The Washington Post сообщил о реакции солдат на трагедию, которая произошла на базе США 1 марта.

Американские военнослужащие, выжившие после удара иранского беспилотника по объекту ВС США в Кувейте, обвинили собственное командование в игнорировании предупреждений разведки и отправке живой силы на недостаточно защищенную американскую базу. Соответствующими данными поделились западные журналисты из издания The Washington Post. Ранее иранское руководство нанесло удар по используемому американцами тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба. Инцидент зафиксирован 1 марта 2026 года. По информации от телеканала CBS, тогда погибли шесть американских военных, еще 20 человек были ранены.

Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов. опрошенные солдаты в иностранном СМИ

По словам двух источников газеты, на американской базе не работала система оповещения в случае угрозы, а расположенные поблизости системы противовоздушной обороны (ПВО) могли перехватили только небольшие дроны в морском порту и вблизи объекта, но не справились бы с беспилотником "Шахед". Выжившие полагают, что заранее генералам были предоставлены разведывательные данные о том, что Эш-Шуайба находится в иранском списке целенаведения. В настоящее время Центральное командование Вооруженных сил США отрицает такие обвинения. В командовании пояснили прессе, что в реальности система оповещения якобы работала исправно на момент атаки, а сам объект был укреплен и имел достаточно бункеров для размещенных там личного состава.

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Фото: pxhere.com