Половину готовой еды в магазинах Петербурга отправляют на списание из-за просрочки

В магазинах Петербурга на списание отправляют до половины ассортимента готовой еды из-за истечения срока годности. Убытки от такого брака закладываются в стоимость продуктов этой категории, что в итоге оплачивает покупатель, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов рынка.

По оценкам специалистов, сегодня списывается от 30% до 50% просроченной готовой еды в торговых сетях. Это свидетельствует о недостаточной эффективности управления товарными запасами в этом сегменте. Рынок готовой еды ещё не сформирован, и процесс его стабилизации может занять два-три года. Ожидается, что по мере его созревания ситуация выровняется, а объёмы списания снизятся.

При этом спрос на готовую еду продолжает расти, аналитики называют эту категорию самой быстрорастущей в ретейле. Петербуржцы всё чаще покупают готовые блюда в магазинах, предпочитая их предприятиям общепита. Однако текущие потери из-за просрочки вынуждают ретейлеров закладывать их в конечную цену, что делает продукцию дороже для конечного потребителя.

Фото: Piter.TV