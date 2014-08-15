ФАС предупредила магазины о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Также корректировки стоимости не должны касаться сливочного масла и кондитерских изделий.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила предупреждение крупным отечественным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца перед праздником Пасхи. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия" о ссылкой на прес-сслужбу надзорного ведомства. Дополнительно государственные служащие направили предупреждение о том, что не следует поднимать цены на продукцию, которая пользуется повышенным спросом накануне. В частности, речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям. пресс-служба ФАС РФ

В министерстве по сельскому хозяйству рост стоимости яиц связан с сезонной корректировкой. В 2025 году производство яиц на территории страны выросло на 4,3процентов и составило 48,6 миллиардов штук. За первые два месяца 2026 года агропромышленные компании произвели на 2,7 процент больше яиц, объем за указанный период составил 6,5 миллиардов штук.

В Ленобласти оптовые цены на яйца упали на 20%.

Фото: Pxhere