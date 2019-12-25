Сейчас гражданин, которой купил просрочку, может получить моральную компенсацию только по решению суда.

В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку. С инициативой выступил депутат Василий Власов, пишет RT.

Власов предлагает выплачивать вознаграждение гражданам, которые нашли на прилавках магазина просроченные продукты. С инициативой он уже обратился к главе Роспотребнадзоре Анне Поповой. Суммой вознаграждения, по мнению парламентария, должна стать половина от штрафа, который обязан заплатить магазин за торговлю просроченной продукцией.

Власов подчеркнул, что сейчас гражданин, которой купил просрочку, может получить моральную компенсацию только по решению суда после обращения в контролирующие органы. Депутат считает, что в данном случае речь идёт о символической компенсации.

Власов уверен, что внедрение новых механизмов поможет улучшить общественный контроль за качеством продукции на прилавках.

Ранее мы писали, что Госдума рассмотрит возможность трёхдневного голосования на выборах.