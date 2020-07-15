Госдума рассмотрит возможность трёхдневного голосования на выборах

Профильный комитет Госдумы поддержал поправки.

Государственная дума РФ рассмотрит возможность трёхдневного голосования на выборах. На повестку вынесен вопрос о проведении выборов на придомовых участках и территориях общего пользования. Отметим, что данные механизмы применили во время голосования по поправкам в Конституции.

Поправки планируют внести в законопроект, который направлен на уточнение формирования избирательных комиссий. Его в парламент внёс Дмитрий Медведев в 2012 году, когда ещё занимал должность президента. Тогда проект закона устанавливал возможность политических партий отзывать ранее назначенных членов избиркомов.

Отмечается, что профильный комитет Госдумы поддержал поправки о трёхдневном голосовании на выборах, а также посчитали, что в законе следует закрепить возможность голосовать на придомовых помещениях и местах общественного пользования.

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Видео: kremlin.ru