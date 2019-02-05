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В Петербурге запустили проект "ВкусВилл" без кассиров
Сегодня, 9:57
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В Петербурге запустили проект "ВкусВилл" без кассиров

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Магазины решили открыть из-за роста спроса на готовую еду.

Весной торговая сеть магазинов "ВкусВилл" запустила новый проект в Петербурге, открыв 29 микромаркетов без кассиров. В точках можно оплатить покупки только картой. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Микромаркеты - это система из холодильника и кассы. На стеллажах представлен ассортимент  готовой кулинарии. Например, покупатели могут взять блины, бутерброды, первые и вторые блюда, напитки. Магазины размещаются обычно внутри офисов. 

В Петербурге магазины решили открыть из-за роста спроса на готовую еду.

Ранее на Piter.tv: в Ситилинке теперь можно протестировать любой гаджет и даже бытовую технику.

Фото: Pexels

Теги: вкусвилл без кассиров, готовая еда, магазины, потребители, продажи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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