В Петербурге запустили проект "ВкусВилл" без кассиров

Магазины решили открыть из-за роста спроса на готовую еду.

Весной торговая сеть магазинов "ВкусВилл" запустила новый проект в Петербурге, открыв 29 микромаркетов без кассиров. В точках можно оплатить покупки только картой. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Микромаркеты - это система из холодильника и кассы. На стеллажах представлен ассортимент готовой кулинарии. Например, покупатели могут взять блины, бутерброды, первые и вторые блюда, напитки. Магазины размещаются обычно внутри офисов.

В Петербурге магазины решили открыть из-за роста спроса на готовую еду.

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