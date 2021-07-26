В Ситилинке теперь можно протестировать любой гаджет и даже бытовую технику

Интерактивный шоурум площадью 2 тысячи квадратных метров открыли в обновленном логистическом комплексе на Пулковском шоссе. В новом пространстве, доступном абсолютно бесплатно для всех жителей и гостей Петербурга, можно не только выбрать, провести тест-драйв и купить технику или электронику, но и отдохнуть в детской и игровой зоне VR, побывать в технобаре, прокатиться на электросамокате и даже полетать на авиасимуляторе.

Послушать любимую музыку через выбранные наушники, проверить скорость работы компьютера или протестировать игровую приставку – в Ситилинке решили радикально сломать стандарты ритейла – в интерактивном шоуруме на площади 2 тысячи квадратных метров воссозданы абсолютно все бытовые зоны. И они наполнены товарами из каталога. Увидеть, как льется вода через душевую лейку, посмотреть, как робот-пылесос собирает рассыпанную крупу и даже постирать свою вещь в одной из стиральных машин – в Ситилинке теперь можно все.

В шоуруме на Пулковском шоссе для тестирования представлено 2 тысячи современных устройств от 50 зарубежных и российских брендов. Последние пока занимают около 10% каталога. Но уже на следующей неделе Ситилинк откроет запись для отечественных производителей, желающих представить свою продукцию в интерактивном формате.

Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

Коллеги уже забронировали место под российских производителей и для нас крайне важно, что компания Ситилинк сама имеет свои производства. Занимаясь торговлей, ты понимаешь, что пользуется спросом, это в современном мире крайне важно.

Новый формат шопинга теперь означает отдых для всей семьи. В шоуруме есть спортивный центр, детская игровая, зона дополненной реальности и гейминговый центр с самыми современными компьютерами и софтом стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Любой желающий сможет абсолютно бесплатно поиграть, заняться графическим дизайном или монтажом, и даже полетать на авиасимуляторе. Еще одна необычная зона: воссозданный пассажирский отсек самолета, где можно понять насколько удобно с выбранным гаджетом будет в дороге.

Михаил Славинский, генеральный директор компании Ситилинк:

Сейчас все, что вы видите здесь в ассортименте в шоуруме можно заказать в Ситилинке и получить. Мы давно на этом рынке, у нас достаточно большой опыт, очень много договоренностей с российскими, зарубежными производителями, и на сегодняшний день, мы не испытываем дефицита в товаре.

Интерактивный шоурум – лишь часть нового логистического комплекса Ситилинка на Пулковском шоссе. Хаб площадью более 15 тысяч квадратных метров уже стал крупнейшим на Северо-Западе. На 4-х уровневых мезонинах центра может хранится более 80 тысяч наименований товаров, которые ежедневно подвозят более 90 грузовых машин. В хабе расположен и розничный магазин, где представленный ассортимент доступен для покупки в течение 15 минут. А каждые 20 минут к комплексу на Пулковском шоссе от станции метро Московская курсируют специальные бесплатные шаттлы. В распоряжении всех гостей центра – вместительная парковка.