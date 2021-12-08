Логистический комплекс для более 80 тыс. наименований товаров открыли в Петербурге

Он появился на базе бывшей площадки площадки обанкротившегося "Юлмарта" на Пулковском шоссе.

В Петербурге онлайн-ритейлер электроники "Ситилинк" открыл инновационный хаб с логистическим комплексом и шоу-румом. Он появился на базе бывшей площадки площадки обанкротившегося "Юлмарта" на Пулковском шоссе. Об этом 21 апреля сообщает "Коммерсант".

Комплекс занял почти 15 тыс. квадратных метров. Сегодня он обслуживает до 90 грузовых машин за сутки, а также может хранить до 80 тыс. наименований товаров. Как рассказали представители компании, инвестиции в проект составили 2 млрд рублей.

Планируется, что логистический центр в ближайшем будущем станет хабом для всех операций компании в Северо-Западном регионе.

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