Участок "Юлмарта" на Муринской дороге продали за 141 млн рублей

Ранее там находился торгово–логистический центр, осуществлялось обслуживание посетителей.

"Городская инновационно–лизинговая компания" выкупила на торгах участок "Юлмарта" вблизи Пискарёвского проспекта. Договор купли-продажи уже заключен, сообщил "Деловой Петербург".

Участок приобрели за 141,2 млн рублей. Его площадь составляет 7,5 га вместе со складом 25 тыс. кв. м на Муринской дороге. Эксперты считают, что сумма покупки является заниженной. Участок согласно наложенному праву пользования был передан "ГИЛК".

Ранее на участке располагался торгово-логистический центр "Юлмарта", который считался одним из крупнейших в своей структуре.

Напомним, в феврале 2021-го года арбитражный суд признал "Юлмарт" банкротом. Один из его совладельцев, Август Майер, находится под стражей. Другого совладельца, Михаила Васинкевича, признали банкротом.

Фото: spb.cian.ru