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Участок "Юлмарта" на Муринской дороге продали за 141 млн рублей
Сегодня, 15:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Участок "Юлмарта" на Муринской дороге продали за 141 млн рублей

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Ранее там находился торгово–логистический центр, осуществлялось обслуживание посетителей.

"Городская инновационно–лизинговая компания" выкупила на торгах участок "Юлмарта" вблизи Пискарёвского проспекта. Договор купли-продажи уже заключен, сообщил "Деловой Петербург".

Участок приобрели за 141,2 млн рублей. Его площадь составляет 7,5 га вместе со складом 25 тыс. кв. м на Муринской дороге. Эксперты считают, что сумма покупки является заниженной. Участок согласно наложенному праву пользования был передан "ГИЛК". 

Ранее на участке располагался торгово-логистический центр "Юлмарта", который считался одним из крупнейших в своей структуре. 

Напомним, в феврале 2021-го года арбитражный суд признал "Юлмарт" банкротом. Один из его совладельцев, Август Майер, находится под стражей. Другого совладельца, Михаила Васинкевича, признали банкротом. 

Фото: spb.cian.ru

Теги: торги, юлмарт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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