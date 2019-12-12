Арбитражный суд признал "Юлмарт" банкротом

Дело о несостоятельности организации тянется с 2016 года.

НАО "Юлмарт" был признан банкротом. Арбитражный суд Петербурга и области ввел в отношении организации конкурсное производство на полгода. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление подал Дмитрий Костыгин в декабре 2017 года. Мужчина также ранее являлся совладельцем компании. Петербуржец хотел вернуть у Васинкевича сумму в 405 миллионов рублей.Именно столько он отдал по кредитным обязательствам, которые брал "Юлмарт". Поручителем организации выступал Костыгин. Также деньги с ответчика требовали и другие заемщики. В общей сложности общая сумма исков составила более одного миллиарда рублей.

Рассмотрение конфликта ведется с 2016 года, но банкротом Васинкевича признали только в 2018-ом. В марте 2019 года бизнесмен подал апелляцию, но жалоба была отклонена.

В январе петербургский "Юлмаркет" подал заявление о собственном банкротстве.

Фото: pixabay.com