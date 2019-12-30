Петербургский "Юлмаркет" подал заявление о собственном банкротстве

Дело зарегистрировал Арбитражный суд города.

ООО "Юлмаркет", главная структура петербургского интернет-магазина "Юлмарт", подала заявление о собственном банкротстве. Компания заявила о своей несостоятельности. Соответствующее заявление появилось 10 января в картотеке дел Арбитражного суда города.

На "Юлмаркет" еще в 2017 году владельцы главной компании перевели операционную деятельность. Проблемы у структуры начались в 2019 году, когда поставщики пытались выручить с компании крупную задолженность, а сама она не могла оплатить поставки товара. Компания стала фигурантом сразу 92 дел, зарегистрированных в суде, их сумма составила полмиллиарда рублей. Отметка превысила долг "Юлмарта" в 2018 году – тогда поставщики подали 57 исков. К тому же , "Юлмарт" начал закрывать региональные пункты выдачи.



Не так давно в Петербурге распалась ресторанная империя.

Фото: pixabay, скрин Арбитражный суд Петербурга