В Петербурге распалась ресторанная империя

Один из крупнейших ресторанных холдингов превратился в разрозненные сети.

Компания Food Retail Group, которая на пике своего развития входила в число крупнейших ресторанных холдингов Петербурга, превратилась в разрозненные сети с разными владельцами. Конкурентам перешли даже рестораны "Две Палочки", с которых начиналась история холдинга в 2003 году. Два источника РБК Петербург на ресторанном рынке рассказали, что сеть ресторанов и служба доставки под брендом "Две палочки" перешла к владельцам компании "2 Берега" (первый ресторан открылся в 2011 году).

Информацию о том, что сеть ресторанов перешла другому владельцу, подтверждают и сами работники. Также сотрудники на форумах писали, о практически постоянной задержке заработных плат.

Собственник компании "2 Берега" отказался комментировать информацию о сделке. Основатель Food Retail Group Михаил Тевелев , который является банкротом, сказал, что больше не имеет отношения к компании, а холдинг перестал существовать, при этом все активы, входившие в него – Maza Park, Swissam, "Марчеллис" – работают. У всех – разные владельцы.

В начале этого года "Две палочки" насчитывала 19 ресторанов в Петербурге и 6 — в Москве. На данный момент в Петербурге – 14 объектов.

Ранее в Петербурге задержали бизнесмена за намеренное банкротство фирм.

Фото: pixabay