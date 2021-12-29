Суд оставил в СИЗО владельца "Рив Гоша" Августа Майера

Он останется в СИЗО до 7 февраля.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Московского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу владельцу "Рив Гоша" и совладельцу "Юлмарта" Августу Мейеру. При этом суд оставил постановление без изменений. Майер останется в СИЗО до 7 февраля. Об этом 18 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что у бизнесмена появились три новых адвоката. Они просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение, либо изменить, избрав домашний арест, или залог до 30 млн рублей.

По словам адвокатов, "это все абсолютно предпринимательская история". Обоснованность подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта", а, соответственно, преступник.

I"m honest man. I"m honest businessman. Август Мейер

Напомним, Майера обвиняют в мошенничестве на общую сумму 2,3 млрд рублей. Известно, что "Юлмарт" взял кредит у "Сбербанка" на развитие компании. Однако в 2016 году компания перестала платить по кредиту и накопила долг перед банком. Ранее адвокаты заявили, что представленные материалы – это "набор заклинаний и мантр, не подтверждающих вообще ничего". Они считает, что это бизнес-конфликт, так как следствие ведется уже 5 лет, все было изъято и все были допрошены.

Также фигурантом дела является жена бизнесмена Инна Майер. Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества, однако свою вину не признает. Сегодня она находится под домашним арестом, а ее имущество арестовано.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга