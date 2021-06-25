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Около ЖК "Галактика" в Адмиралтейском районе построят детский сад
Сегодня, 14:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Около ЖК "Галактика" в Адмиралтейском районе построят детский сад

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На строительство уйдет около 2 лет.

В Адмиралтейском районе Петербурга построят новый детский сад. Он будет рассчитан на 260 мест. 

Новый соцобъект возведут в районе Митрофаньевского тупика. Там же рядом идет строительство школы на 825 мест. Отмечается, что внешний вид объекта будет сочетаться с окружающей застройкой и поддерживать общую концепцию решения фасадов ЖК "Галактика". Жилой комплекс был построен "ЛенСпецСму".

Общая площадь дошкольного объекта составит 6,5 тыс. квадратных метров. В детском саду будет бассейн площадь 21 кв. метр и теплыми полами. Завершить строительство планируют в апреле 2024 года. 

Фото: Piter.tv

Теги: детский сад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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