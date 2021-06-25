Около ЖК "Галактика" в Адмиралтейском районе построят детский сад

На строительство уйдет около 2 лет.

В Адмиралтейском районе Петербурга построят новый детский сад. Он будет рассчитан на 260 мест.

Новый соцобъект возведут в районе Митрофаньевского тупика. Там же рядом идет строительство школы на 825 мест. Отмечается, что внешний вид объекта будет сочетаться с окружающей застройкой и поддерживать общую концепцию решения фасадов ЖК "Галактика". Жилой комплекс был построен "ЛенСпецСму".

Общая площадь дошкольного объекта составит 6,5 тыс. квадратных метров. В детском саду будет бассейн площадь 21 кв. метр и теплыми полами. Завершить строительство планируют в апреле 2024 года.

Фото: Piter.tv