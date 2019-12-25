В Академии Штиглица откроется шоурум дизайнерских изделий

В шоуруме представят созданные студентами предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Во вторник, 27 июля, в Учебном музее Академии Штиглица откроется шоурум, где широкой публике представят созданные студентами предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна. Каждый желающий сможет приобрести понравившийся предмет. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Владимира Княгинина.

Проект покажет уникальный культурный код, который создали студенты и мастера, вдохновляясь пространством музея и академии. Различные предметы из керамики, стекла, металла и текстиля продемонстрируют узнаваемую комбинацию формы, декора, орнамента, цвета, связывающую наследие ЦУТР и Мухинского училища с произведениями, которые создаются в Академии Штиглица в наши дни.

Благодаря шоуруму будет продвигаться и реализовываться дизайнерский продукт и художественные изделия студентов. Также студенты смогут понять и оценить конкурентоспособность созданного ими продукта.

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Фото: СПГХПА им. А.Л. Штиглица / Вконтакте