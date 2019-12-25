Автоконцерн заплатит более 43 млн рублей женщине из-за поломки Audi

После ремонта петербурженка вновь обратилась в автоконцерн с требованием заменить машину, потому что произошла просрочка по ремонту.

Кировский суд Петербурга взыскал с автоконцерна более 43 млн рублей в пользу женщины за неисправное авто Audi. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина подала иск к ООО "Фольксваген Груп Рус". Машину купили летом 2018 года за 5 670 000 рублей, гарантийный срок – 4 года. За это время женщина часто обращалась дилерские центры, с требованием починить её автомобиль по гарантии.

После ремонта петербурженка вновь обратилась в автоконцерн с требованием заменить машину, потому что произошла просрочка по ремонту. Она потребовала заменить авто, вернуть его стоимость или компенсировать убытки. Автоконцерн посчитал эти требования необоснованными. Тогда она обратилась в суд.

В результате автоконцерн задолжал женщине более 43 млн рублей.

Ранее за бракованный внедорожник петербуржец получил 11 млн рублей от дилера. Ремонт длился месяц, через пару дней после возвращения машина вновь сломалась.

Фото: phxere

