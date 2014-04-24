За бракованный внедорожник петербуржец получил 11 млн рублей от дилера

Ремонт длился месяц, через пару дней после возвращения машина вновь сломалась.

Более 11 млн рублей отсудил у официального дилера петербуржец за бракованный автомобиль. Из них 8,5 млн рублей составила неустойка за каждый день просрочки. Об этом 26 сентября рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Мужчина через суд добился расторжения договора купли-продажи внедорожника. В 2018 году он купил новую машину, через пять месяцев у автомобиля начались проблемы с двигателем. Петербуржец несколько раз проводил диагностику машины за свой счёт, но работники не могли установить неисправность. В 2020 году петербуржец добился, чтобы в автомобиле починили двигатель.

Ремонт длился месяц, через пару дней после возвращения машина сломалась. Официальный дилер отказался возвращать деньги. Клиент был вынужден обратиться в суд. В итоге петербуржец смог расторгнуть договор купли-продажи внедорожника. По решению суда, машину вернули в официальный дилерский центр.

Фото: piter.tv