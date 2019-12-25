Эндокринолог рассказала петербуржцам, в каких случаях кофе становится вредным

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эндокринолог Надежда Фетисова рассказала, в каких случаях кофе вредит здоровью. В первую очередь, по словам специалиста, напиток лучше потреблять до обеда. Кофеин активирует центральную нервную систему, нарушая сон.
При этом важно регулировать количество кофе: до трех чашек американо в день положительно влияет на человека. В частности, напиток стимулирует кровообращение, позитивно действует на энергетический обмен, снижает риски сахарного диабета.
В случае употребления большего количества кофе теряются концентрация, антистрессовая устойчивость, а также страдают иммунная система, эндокринная система, теряются питательные вещества.
Но если человек весь день пил только кофе, то будет обезвоживание. Кофеин увеличивает потерю жидкости, усиливает кровоток в почках, мочегонный эффект.
Надежда Фетисова, эндокринолог
