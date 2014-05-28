Петербургские школы полностью перейдут на мессенджер Max к 31 октября

Смольный уходит из Сферума.

В Санкт-Петербурге завершится переход всех школьных и родительских чатов на российский мессенджер Max к 31 октября 2025 года. Об этом сообщает "Фонтанка".

Интеграция началась 15 августа 2025 года и охватывает все образовательные организации города. После завершения перевода родители будут обязаны иметь аккаунт в Max для взаимодействия с учебными учреждениями.

Регистрация в мессенджере носит добровольный характер, однако комитет, районные администрации и школы планируют проводить разъяснительную работу для родителей, чтобы облегчить переход на новую платформу.

Фото: unsplash (Paul Hanaoka)