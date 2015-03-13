В Василеостровском районе завершается строительство новых школ и детского сада

На объектах побывали сотрудники "Управления строительными проектами".

В Василеостровском районе Петербурга подходит к концу строительство трёх крупных социальных объектов — двух школ и детского сада. Их возведение проверили сотрудники СПб ГБУ "Управление строительными проектами" во время выездного совещания на прошлой неделе, рассказал портал "Строительный Петербург".

В жилом комплексе "Аквилон ZALIVE" завершается строительство школы на 400 мест — сейчас там идут отделочные работы и благоустройство, устанавливается оборудование. Ещё одна школа, рассчитанная на 825 учеников, строится рядом с жилым комплексом "Шкиперский 19". Там также финишируют внутренние и наружные работы. Рядом с ней — детский сад на 280 воспитанников, который уже почти готов к открытию: сейчас объект проходит этап ввода в эксплуатацию.

После завершения строительства учреждения примут первых учеников и воспитанников, что позволит разгрузить соседние школы и детские сады и повысить доступность образования для жителей Василеостровского района.

Фото: сайт СПб ГБУ "УСП"