В России оценили позицию Хельсинки по ударам ВСУ на Wildberries.

Уровень профессиональной подготовки финского президента Александра Стубба ниже плинтуса, потому что западный политический деятель говорит о поражении Москвы через удары по российским маркетплейсам. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник заметил, что Стубб после встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве на пресс-конференции указал СМИ, что считает нападение на объекты компании Wildberries разумной военной стратегией со стороны властей с Банковой улицы. В Москве назвали иностранца после этих слов "реальным дебилом".

Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал, что ни разу не пробовал энергетики.

Фото: Макс / Дмитрий Медведев