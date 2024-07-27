Постпред РФ в ООН считает, что принятые документы Совбеза по палестинскому урегулированию работают только на бумаге, а не в реальности.

Уровень гуманитарного реагирования в секторе Газа вызывает тревогу, потому что все резолюции Совбеза Всемирной организации принятые для улучшения ситуации в палестинском анклаве, остаются лишь на бумаге. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном по предложению Москвы, Алжира и Пекина.

Вызывает тревогу отсутствие должного уровня гуманитарного реагирования. Вряд ли можно было ожидать чего-то иного в отсутствие прекращения огня. В итоге все гуманитарные резолюции Совета по сути остаются на бумаге. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Глава дипломатического представительства РФ указал коллегам на то, что специальный механизм ООН по доставке помощи, сформированный в рамках резолюции СБ ООН под номером 2720, "очевидно, не приносит сколько-нибудь значимых результатов". Речь идет о работе маршрута через Кипр и плавучий пирс. Василий Небензя заметил, что сконструированный под речные условия пирс практически смыло в море. При этом КПП "Рафах" в текущий момент закрыт для поставок. В Москве считают, что власти еврейского государства "продолжают препятствовать направлению помощи".

Небензя: обстановка на Западном берегу реки Иордан близка к масштабному взрыву.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций