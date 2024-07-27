В Москве призвали Израиль не нарушать международное право.

Израиль должен прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, так как ситуация на западном берегу реки Иордан уже близка к масштабному взрыву. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя

Призываем израильские власти соблюдать нормы международного гуманитарного права и нести полную ответственность за находящееся под оккупацией население. Речь идет, прежде всего, об обязательствах по обеспечению продовольственного снабжения, медицинской помощи, общественного порядка и безопасности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве полагают, что своим строительством еврейское государство грубо нарушает международное право. Василий Небензя добавил, что у Израиля есть право обеспечивать свою безопасность, однако цель можно достигнуть за счет всеобъемлющее ближневосточное урегулирование, а также исправление исторической несправедливости в отношении Палестины. В России уточнили, что другие сомнительные схемы "по замирению" страны с географическими соседями в регионе не приведут к достижению цели, а также спровоцируют дополнительные вспышки насилия.

Небензя: "план Байдена" мешает подготовке резолюций с требованием прекращения огня в Газе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций