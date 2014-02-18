Небензя: "план Байдена" мешает подготовке резолюций с требованием прекращения огня в Газе

В Москве указали на то, что инициатива США не работает на Ближнем Востоке.

Предложенный американским президентом Джо Байденом проект соглашение по мирному урегулированию в секторе Газа сдерживает попытки разработать новые резолюции, которые бы требовали немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. На мероприятии коллеги обсудили палестинский вопрос.

На бумаге остается пресловутый "план Байдена", который, как мы и предупреждали в ходе голосования по резолюции 2735, стал своего рода спойлером и позволяет Израилю и США сдерживать любые попытки членов СБ поставить вопрос с требованием немедленного и безусловного прекращения огня Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее Василий Небензя отметил, что резолюция Совбеза ООН 2735 оказалась пустышкой, так как предложения не работают на земле.

Небензя посоветовал США заплатить взнос в ООН, прежде чем поучать других.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций