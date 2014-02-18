Небензя посоветовал США заплатить взнос в ООН, прежде чем поучать других

Постпред РФ в ООН прокомментировал выступление Роберта Вуда.

Американской администрации стоит сначала заплатить свой взнос во Всемирную организацию, прежде чем пытаться поучать другие страны в вопросах оказания гуманитарной помощи. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. На профильном мероприятии, созванном Китаем, Алжиром и РФ, заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Москва якобы "не помогает разрешать гуманитарные кризисы, а только создает их. Небензя ответил коллеге, что его страна оказывает гуманитарную поддержку Палестине как по общественной, так и государственной линии, а также через Всемирную продовольственную программу.

Дружеский вам совет: прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в ООН и перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей Организации. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя отметил, что "если бы власти в Вашингтоне тратили денежные средства на гумпомощь жителям Сектора Газа, а также другим нуждающимся регионам, а не на поставки вооружения в "горячие точки", то мир стал бы совершенно другим. Постпред России указал на то, что от Сша миллиарды долларов уходят Израилю и Украине.

Небензя: Британия не имеет права поучать членов СБ соблюдению международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций