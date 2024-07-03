Постпред РФ в ООН прокомментировал публичный выпад Барбары Вудворд.

Аеликобритания не имеет никакого права поучать кого-либо в вопросе международного права, так как Соединенное Королевство, равно как и другие страны коллективного Запада его уже давно не соблюдают. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Для протокола хотелось бы отметить, что не Великобритании поучать членов СБ, включая постоянных, по вопросу соблюдения международного права, которое Соединенное Королевство и другие западные партнеры уже давно забросили ради порядка основанного на правилах. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что постпред Лондона Барбара Вудворд в своей речи на первом в июле открытом заседании в Совбезе ООН, проводимого под председательством Москвы, вместо традиционного приветствия и поддержки работы нового председателя Совбеза, выступила с утверждением о том, что Россия нарушает положения Устава ООН в контексте регионального конфликта на территории Украины. Глава российского диппредставительства также напомнил иностранке, что в 2022 году именно британский премьер-министр Борис Джонсон помешал заключению мирного договора между Москвой и Киевом.

Небензя: США могли бы попросить Израиль ослабить блокаду Газы вместо строительства пирса.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций