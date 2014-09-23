Небензя: США могли бы попросить Израиль ослабить блокаду Газы вместо строительства пирса

Постпред РФ в ООН оценил создание американцами временного порта у берегов палестинского анклава.

Американской администрации при президенте Джо Байдене стоило оказать давление на руководство израильского государства и потребовать ослабить блокаду сектора Газа вместо того, чтобы тратить сотни миллионов долларов на размещение плавучего пирса, расположенного у берегов палестинского анклава. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Мероприятие посвящено выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для Газы.

Пора бы уже давно признать, что морской коридор между Кипром и сектором Газа и построенный США временный пирс у побережья анклава возложенных на них ожиданий не оправдали. Так, с даты открытия последнего, 17 мая, он уже несколько раз разрушался из-за непогоды. Объемы помощи, которые успели поступить через него, незначительны. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

дипломат отметил, что по убеждению Москвы, не следует продолжать делать ставку на этот морской маршрут и позиционировать его в качестве чуть ли ни основной гуманитарной артерии оказания помощи палестинскому народу, так ак на самом деле США выдают желаемое за действительное.

Небензя примет приглашение на празднования Дня независимости США, если оно поступит.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций