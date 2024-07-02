Небензя примет приглашение на празднования Дня независимости США, если оно поступит

Постпред РФ в ООН не исключил присутствие российских дипломатов на празднике.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Москва примет приглашение на официальные празднования по случаю Дня независимости в США, которые запланированы на 4 июля в том случае, если оно поступит от властей в Вашингтоне. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами на пресс-конференции, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года.

Да, сегодня за завтраком для членов Совбеза было объявлено, что все приглашены. Было ли это просто объявление, я не знаю <...>. Если мне поступит официальное приглашение, то я приму участие. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что Россия 1 июля стала председателем Совета Безопасности ООН на один месяц.

Небензя: делегация Лаврова не сталкивалась с проблемами выдачи виз для поездки на СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций