Небензя: делегация Лаврова не сталкивалась с проблемами выдачи виз для поездки на СБ ООН

Постпред РФ в ООН оценил проблемы с въездными документами.

Москва не сталкивалась с проблемами, связанными с выдачей виз российской делегации во главе с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым, который приедет на заседание Совета Безопасности Всемирной организации. Он будет председательствовать на данном мероприятии. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами на пресс-конференции, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года.

На данный момент нам неизвестно о том, чтобы были какие-либо проблемы с визами. Впереди еще есть время, еще половина месяца. Надеюсь, что нам не придется поднимать этот вопрос. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций