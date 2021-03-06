Банкирши вернули украденные монеты на 2 млрд рублей обратно в банк

Глава отделения призналась, что схема рухнула из-за роста цен на золото, и теперь фигуранткам грозит до 10 лет колонии.

В Петербурге раскрыли детали резонансной кражи, которую уже окрестили кражей века. Три сотрудницы банка — руководительница отделения Анна Андрейченко и менеджеры Марина Полежаева и Дарья Елькина — вынесли из хранилища почти 9 тысяч золотых инвестиционных монет "Победоносец" на сумму около 2 миллиардов рублей. Однако, как выяснилось, их целью было не похитить золото, а заработать на спекулятивной разнице между курсами покупки и продажи.

По словам Андрейченко, схема работала следующим образом. С августа 2025 года она вместе с двумя подчинёнными выносила из хранилища по 300 монет за раз. Затем через посредников — коллекционеров и инвесторов — монеты продавались обратно в тот же банк, но по более высокой цене. Разница оседала в карманах участниц. Чтобы скрыть недостачу, посредники на вырученные деньги покупали аналогичные монеты у чёрных дилеров в Москве и возвращали их в хранилище. Таким образом, формально монеты числились на месте, а банкирши получали прибыль.

Однако схема дала сбой в начале 2026 года, когда курс золота резко вырос. Покупка монет у чёрных дилеров стала дороже, чем выручка от их продажи, и вместо прибыли женщины получили недостачу. Это и привело к их разоблачению. Сама Андрейченко призналась, что за весь период заработала всего около 2 миллионов рублей, её подчинённые — 1,5 миллиона и меньше. Все похищенные монеты в итоге вернулись в банк, поэтому никаких тайников или вывоза золота за границу не было.

В настоящий момент Андрейченко находится в СИЗО, Полежаева и Елькина — под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статье о краже в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Следствие также изучает роль посредников, которым может грозить пособничество в краже или легализация преступных доходов.

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб