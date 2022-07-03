В Кировском районе Петербурга водитель без прав сбил 15-летнего электровелосипедиста

В результате ДТП школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители Кировского района проводят проверку по факту аварии, в которой водитель без прав сбил 15-летнего электровелосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что вечером 3 августа у дома 5 по улице Метростроевцев 30-летний водитель машины Mercedes-Benz, лишенный права управления транспортным средством, с признаками алкогольного опьянения, сбил подростка, пересекавшего проезжую часть на электровелосипеде без сопровождения взрослых. В результате ДТП школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Виновник аварии задержан, в отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средствами) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV