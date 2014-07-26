В аварии на проспекте Королева пострадала 13-летняя школьница

Виновник ДТП к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году привлекался 14 раз.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 13-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Утром 3 августа у дома 15/30 по проспекту Королева 24-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ АФ" и двигаясь по тротуару, наехал на светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на девочку-подростка. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в сопровождении взрослых и на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Виновник ДТП к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году привлекался 14 раз.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Subaru в Ленобласти сбил двух пешеходов, вылетел на тротуар и загорелся.

Фото: Piter.TV