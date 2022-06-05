Авария на проспекте Королева с пострадавшей школьницей попала на видео

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Момент аварии в Приморском районе, в которой пострадала 13-летняя девочка, попал на видео. Кадры опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 4 августа.

Напомним, вчера утром около дома 15/30 по проспекту Королева 24-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ АФ", наехал на светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на подростка. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Виновник аварии к ответственности за нарушение ПДД в этом году привлекался 14 раз.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту смертельного ДТП с загоревшимся автомобилем в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти