На перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов иномарка сбила светофор

Водитель на высокой скорости пытался сделать красивый маневр, но не справился с управлением.

Сегодня ночью, 5 июня, на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов автомобиль Chevrolet Cruze влетел в дорожный знак и светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель на высокой скорости пытался сделать красивый маневр, но не справился с управлением и машину занесло. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Известно, что другие машины автомобиль не задел.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург