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На "Беговой" столкнулись велосипедистка и самокатчица
Сегодня, 15:20
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На "Беговой" столкнулись велосипедистка и самокатчица

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Одну из пострадавших увезли в больницу.

В пятницу, 3 июня, в Парке 300-летия врезались друг в друга самокатчица и велосипедистка. По информации Piter.tv, на место ДТП приехала скорая помощь.

Инцидент произошел вечером в 21:00. Водитель велосипеда попала в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Информация о состоянии второй девушки уточняется. 

На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv: на улице Глинки автомобилист сбил самокатчика.

Фото: Piter.tv

Теги: авария в парке 300-летия, беговая, больница, велосипедисты, самокатчики, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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