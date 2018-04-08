На "Беговой" столкнулись велосипедистка и самокатчица

Одну из пострадавших увезли в больницу.

В пятницу, 3 июня, в Парке 300-летия врезались друг в друга самокатчица и велосипедистка. По информации Piter.tv, на место ДТП приехала скорая помощь.

Инцидент произошел вечером в 21:00. Водитель велосипеда попала в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Информация о состоянии второй девушки уточняется.

На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv: на улице Глинки автомобилист сбил самокатчика.

Фото: Piter.tv