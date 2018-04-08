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На улице Глинки автомобилист сбил самокатчика
Сегодня, 15:10
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На улице Глинки автомобилист сбил самокатчика

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Пострадавший водитель двухколесного транспорта попал в больницу.

В субботу вечером, 4 июня, в Адмиралтейском районе произошло ДТП с участием самокатчика. Около Поцелуева моста в 18:30 иномарка сбила мужчину на современном транспорте. 

По информации Piter.tv, водитель двухколесного транспорта попал в больницу. У 49-летнего пострадавшего диагностировали множественные переломы, ушибы и ссадины.

Известно, что машиной управлял 60-летний водитель. Информация о его состоянии уточняется. На данный момент выясняются обстоятельства аварии. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти лось попал под машину.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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