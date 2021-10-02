В Ленобласти лось попал под машину

Отметим, что своим телом особь пробила лобовое стекло.

В Ленобласти водитель автомобиля Kia сбил лося. Об этом сообщили в группе "Дорожный Контроль Ленинградская Область" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 июня. Лось перебегал через проезжую часть в момент ДТП. Водитель не успел сбавить скорость, и тяжелое животное оказалось на капоте иномарки.

Отметим, что своим телом особь пробила лобовое стекло. Информация о состоянии автомобилиста уточняется. По словам свидетелей, он остался жив. А вот сохатого спасти не удалось.

Напомним, в Петербурге во всю идет сезонная миграция лосей. В случае ДТП увозить животное никуда нельзя, а водителям запрещено покидать место аварии. В противном случае сотрудники ДПС могут лишить прав на полтора года или арестовать на 15 суток. Виновнику аварии придется возмущать ущерб за сбитое животное.

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Фото: Pexels