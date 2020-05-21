На Лахтинском поле петербуржцы запечатлели крупного лося

Автор видео отмечает, что животное чуть не попало под колеса проезжающих автомобилей.

В четверг, 26 мая, на Лахтинском поле петербуржцы сняли лося, который носился по тротуарам. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Сейчас о судьбе животного ничего неизвестно. Автор видео отмечает, что животное чуть не попало под колеса проезжающих автомобилей.

Недавно другой лось устроил заплыв в Неве рядом с музеем "Прорыв блокады Ленинграда". Его вывели с территории музея для безопасности посетителей. После этого животное благополучно перешло дорогу и нырнуло в Неву. Специалисты на катере сопроводили лося через Неву, животное благополучно скрылось в лесу в районе Невской Дубровки Всеволожского района.

Ранее мы сообщали, что лосенка из Павловска вернули в дикую природу. Лосенок Гоша, вероятно, был оставлен матерью и не торопился покидать Павловский парк. Его снабдили ошейником с GPS-датчиком, который позволяет отслеживать его перемещения. Теперь он участник исследования миграции лосей в антропогенной среде.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург