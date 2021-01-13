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Видео: Лось устроил заплыв в Неве рядом с музеем "Прорыв блокады Ленинграда"

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Лося вывели с территории музея для безопасности посетителей.

В понедельник утром, 23 мая, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе посетил лось. Об этом рассказали сотрудники музея в телеграм-канале "Музейное агентство". 

Лося вывели с территории музея для безопасности посетителей. После этого животное благополучно перешло дорогу и нырнуло в Неву. В музее-заповедники отметили, что, предвидя опасность, что лось может развернуться и выплыть на берег Кировска, специалисты на катере сопроводили лося через Неву, животное благополучно скрылось в лесу в районе Невской Дубровки Всеволожского района.

Видео: Telegram / Музейное агентство 
 

Теги: заплыв, лось, музей заповедник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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