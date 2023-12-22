В Тюмени полиция нашла браконьера, застрелившего лосиху и её детёныша

Сотрудники МВД раскрыли преступление, связанное с гибелью диких животных.

На территории Тюменской области российские правоохранительные органы установили личность местного браконьера, подозреваемого незаконном отстреле лосихи и её детёныша. В пресс-службе регионального управления МВД объяснили журналистам, что злоумышленником оказался 50-летний житель. Мужчина в запрещённый для охоты период, не имея соответствующей лицензии, на личном снегоходе отправился в лесной массив, находившийся около деревни Иска-Чебакова. Далее он из собственного ружья застрелил диких животных, после чего скрылся с места преступления. В дальнейшем россиянин планировал вернуться за добычей, но не успел осуществить задуманное.

Охотничий карабин и патроны изъяты по месту жительства браконьера. Сумма ущерба, причинённого государству, составила 160 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. Сейчас фигурант расследования отпущен под залог.

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Фото и видео: МВД Медиа