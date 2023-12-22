Электричка сбила лося на станции "Кирпичный завод"

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Ленинградской области транспортными полицейскими проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В субботу, 27 января, около девяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на 7 км второго пикета железнодорожной станции Кирпичный завод электропоездом сообщением "Санкт-Петербург – Невская Дубровка" травмировано дикое животное. Лось погиб на месте от полученных травм.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о произошедшем передана в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Всеволожского района.

В конце прошлого года под Петербургом электричка насмерть сбила стадо кабанов.

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