Лосенка Гошу из Павловска вернули в дикую природу

Лосенка снабдили ошейником с GPS-датчиком, который позволяет отслеживать его перемещения.

В Павловском парке поймали лосенка Гошу и вывезли в естественную среду обитания. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Местные жители обеспокоились судьбой молодого сохатого и обратились в мобильную экологическую службу. Лосенок Гоша, вероятно, был оставлен матерью и не торопился покидать Павловский парк. Он перестал бояться людей, а это опасно и для животного, и для посетителей.

Гошу поймали и вывезли в лес. Лосенка снабдили ошейником с GPS-датчиком, который позволяет отслеживать его перемещения. Теперь он участник исследования миграции лосей в антропогенной среде. В апреле 2021 года первым участником стал лось Виктор. Его поймали в промзоне Выборгского района.

В комитете добавили, что о диких животных на территории Петербурга, которые находятся в бедственном положении или угрожают безопасности людей, необходимо сообщать по телефону 417-59-36.

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Фото: pexels

