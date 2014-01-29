Туристическому символу Ленобласти лосю Лосилию выковали подружку

Парочка будет встречать гостей имени 40-летий ВЛКСМ.

Накануне, 16 мая, глава администрации Волховского района Алексей Брицун на своей странице в соцсети "Вконтакте" опубликовал фотографию скульптуры лосихи Лосилисы, которая составила компанию туристическому символу Ленобласти – лосю Лосилию.

Скульптуры встречают гостей парка им. 40-летия ВЛКСМ в Волхове. Лосилия установили в августе прошлого года, почти год он простоял в одиночестве. Отмечается, что скульптуры создали мастера кузнечного цеха.

В соцсетях жители отметили, что паре сохатых не хватает малыша. Брицун парировал: Лосилий – приличный лось, поэтому торопиться не будет, сначала лоси "погуляют", "потом свадьба, потом лосята".

Фото: Алексей Брицун / Вконтакте