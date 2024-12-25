Петербуржцы высказались за введение крупных штрафов для пользователей СИМ

Инициативу поддержали 65% респондентов, в то время как против выступили 22%.

По данным опроса SuperJob, большинство экономически активных жителей Петербурга выступают за ужесточение финансовой ответственности для нарушителей правил езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Инициативу поддержали 65% респондентов, в то время как против выступили 22%. Мужчины оказались более склонны к протесту: доля противников высоких штрафов среди них превысила аналогичный показатель у женщин.

Уровень поддержки напрямую зависит от возраста и образования. Среди горожан старше 45 лет строгие меры одобряют 71%, тогда как в группе до 45 лет – 62%. Обладатели вузовских дипломов поддерживают санкции в 67% случаев, а респонденты со средним профессиональным образованием – лишь в 51%.

Примечательно, что отношение к штрафам меняется в зависимости от личного опыта использования СИМ. Среди самих владельцев самокатов меру одобряют 62%, при этом треть из них (30%) категорически против таких санкций. В группе тех, кто никогда не пользовался средствами индивидуальной мобильности, уровень одобрения достигает 74%, а число противников составляет всего 12%.

Ранее мы сообщили о том, что инициативу о двух днях удаленки для матерей детей до 7 лет поддержали 64% петербуржцев.

Фото: Piter.TV