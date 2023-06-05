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По факту смертельного ДТП с загоревшимся автомобилем в Ленобласти возбуждено уголовное дело

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Водитель Subaru сбил двоих молодых людей.

По факту смертельного ДТП на автодороге "Петербург — Запорожское — Приозерск", которое произошло 2 августа, возбуждено уголовное дело. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, во Всеволожском районе в пятницу 67-летний водитель машины Subaru Forester не справился с управлением, предварительно, потеряв сознание, и сбил двоих 23-летних молодых людей, переходивших проезжую часть. После этого автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар, где загорелся.

В результате аварии один из пешеходов скончался. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По факту случившегося полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском проспекте водитель Audi наехал на пешехода.

Видео: Telegram / Девяткино online

Теги: возбуждено уголовное дело, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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